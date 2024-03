Samsung Galaxy Buds FE: CROLLA IL PREZZO degli auricolari PIU' DESIDERATI

Oggi gli auricolari più ricercati sul mercato sono disponibili ad un prezzo davvero stracciato! Parliamo delle Samsung Galaxy Buds FE, acquistabili su Amazon a soli 69 euro con un mega sconto del 36%.

In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverli domani stesso direttamente a casa tua.

Samsung Galaxy Buds FE: audio impeccabile e autonomia per ore e ore

Le Samsung Galaxy Buds FE presentano un design compatto ed ergonomico per donarti un maggiore comfort e una migliore vestibilità durante l’ascolto. In più puoi trovare la giusta aderenza grazie ai gommini e alle alette di diverse dimensioni in dotazione.

Goditi un suono ricco, con bassi profondi e potenti grazie al nuovo altoparlante a una via degli auricolari wireless Samsung: in questo modo avrai un'esperienza di ascolto superiore a tutto tondo!

Grazie a questo modello di cuffiette Samsung con cancellazione attiva del rumore ti dimentichi delle distrazioni elimando tutti i suoni indesiderati, ascoltando la musica in tranquillità e immergendoti nei tuoi contenuti preferiti.

Nonostante le dimensioni super compatte, con i Galaxy Buds FE hai a disposizione fino a 30 ore di riproduzione con una singola ricarica, per un intrattenimento lungo la giornata senza mai nessuna preoccupazione di rimanere a corto di energia.

Gli auricolari, inoltre, sono dotati di comandi touch intuitivi: puoi passare facilmente dalla musica alle chiamate grazie a un'area touch ben definita, facendo rimanere le cuffiette ben salde all’orecchio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.