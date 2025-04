Samsung Galaxy Book5 360: prestazioni TOP ora in OFFERTA a 300€ in MENO

Il Samsung Galaxy Book5 360 rappresenta un’opportunità unica per chi cerca il perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e versatilità. Con un prezzo competitivo e caratteristiche di alto livello, questo laptop convertibile 2-in-1 si pone come un punto di riferimento nel panorama dei dispositivi premium. Lo puoi avere a 1.399 euro, invece che 1.699 euro con 300 euro di sconto al checkout.

Design e potenza al servizio della produttività

Il Galaxy Book5 360 è un vero gioiello tecnologico, pensato per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Con un peso di soli 1,46 kg, è incredibilmente portatile, ma non per questo rinuncia alla potenza. Al suo interno troviamo un processore Intel Core Ultra 7 Serie 2, progettato per garantire prestazioni fluide e rapide, ideale sia per la produttività che per l’intrattenimento. Questo processore è affiancato da 16GB di RAM, una configurazione che permette di gestire senza problemi anche i carichi di lavoro più impegnativi.

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è il suo display AMOLED da 15,6 pollici, che offre colori vividi e un’esperienza visiva straordinaria. Che tu stia guardando un film o lavorando su un progetto grafico, la qualità dell’immagine sarà sempre eccellente. A completare l’esperienza, la S Pen inclusa consente di interagire con lo schermo in modo intuitivo e preciso. Grazie alla funzionalità AI Select, basta un semplice cerchio intorno a un elemento per avviare ricerche o azioni, senza dover cambiare applicazione.

Connettività di ultima generazione

Essere connessi è fondamentale, e il Galaxy Book5 360 non delude in questo aspetto. Supporta il Wi-Fi 7, una tecnologia che garantisce velocità di connessione fino a 4,8 volte superiori rispetto alla generazione precedente. Inoltre, la dotazione di porte è completa: due Thunderbolt 4, HDMI, USB-A, microSD e jack audio, per adattarsi a qualsiasi esigenza.

Nonostante le sue prestazioni elevate, questo laptop vanta un’autonomia incredibile, arrivando fino a 31 ore con una singola carica. Questo lo rende il compagno ideale per chi è spesso in movimento e non vuole preoccuparsi di trovare una presa di corrente.

Il sistema operativo Windows 11 Home, arricchito da Copilot+ PC, porta l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza utente. Dall’ottimizzazione delle prestazioni alla gestione delle attività quotidiane, ogni aspetto è pensato per semplificare la vita dell’utente.

Se stai cercando un dispositivo che unisca potenza, versatilità e innovazione, il Galaxy Book5 360 è una scelta da considerare seriamente. Non lasciarti sfuggire l’occasione di acquistarlo su Amazon a 300 euro in meno e scoprire tutto ciò che può offrire. Con il suo design elegante e le funzionalità avanzate, rappresenta un investimento che ripaga in termini di produttività e comfort.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.