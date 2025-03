Samsung Galaxy Book4 a quasi metà prezzo: oggi su Amazon risparmi 480€

Uno dei pc portatili più all'avanguardia del momento oggi è in promozione speciale su Amazon e può essere tuo ad un prezzo stracciato! Parliamo del Samsung Galaxy Book4, al momento disponibile a soli 618 euro con un mega sconto del 44%.

In questo modo potrai risparmiare ben 480 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della super offerta, il tempo a disposizione è davvero limitato!

Samsung Galaxy Book4: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Book4 è un pc portatile di ultima generazione che vanta il nuovissimo processore Intel Core 5 grazie al quale potrai godere di prestazioni superveloci e multitasking senza interruzioni in qualsiasi luogo tu sia.

Questo modello è leggero e sottile, facile da trasportare, con un corpo interamente in metallo ed un peso di poco inferiore a 1,6 kg. Inoltre è dotato di un ampio display da 15,6" che garantisce una visualizzazione perfetta con immagini sullo schermo in alta definizione dai dettagli nitidi ed i colori brillanti.

Un'altra specifica di spicco del pc portatile è la sua immensa connettività grazie ad un gran numero di porte: potrai collegare i dispositivi esterni tramite HDMI v1.4, due porte USB-A e due USB-C, uno slot microSD e una porta RJ45 per connessioni LAN ad alta velocità.

Per finire, grazie ad una RAM da 16 GB ed una memoria interna da 512 GB è possibile conservare tutti i file e i contenuti che vuoi nella massima velocità e sicurezza.

Oggi il Samsung Galaxy Book4 è disponibile su Amazon a soli 618 euro con un mega sconto del 44%. In questo modo potrai risparmiare ben 480 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della super offerta, il tempo a disposizione è davvero limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.