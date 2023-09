Samsung Galaxy Book3 con i5 e 16 GB di RAM: 200 euro di sconto solo su Amazon

Il Samsung Galaxy Book 3 è la risposta di Samsung a tutti coloro che cercano un laptop sottile e leggero ma allo stesso tempo molto potente. Con un processore Intel Core di 13a generazione, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB, questo laptop è pronto a soddisfare qualsiasi task. Acquistalo ora su Amazon a soli 799,00€ invece di 999,00€.

Dotato di un processore Intel Core i5-1335U potrà quindi gestire le tue attività quotidiane in modo rapido ed efficiente. Che tu stia lavorando su documenti, guardando film o navigando in rete, avrai sempre prestazioni al top. 16GB di RAM:

Con una generosa quantità di RAM, inoltre è in grado di gestire agevolmente multitasking e applicazioni pesanti. Non dovrai più preoccuparti di rallentamenti o blocchi. L'ampio spazio di archiviazione SSD garantisce un caricamento veloce del sistema operativo e delle applicazioni, nonché un ampio spazio per archiviare i tuoi file.

E come se non bastasse, con un display da 15.6 pollici Full HD, potrai godere di immagini nitide e dettagliate. La tastiera retroilluminata e il touchpad preciso assicurano una comodità d'uso ottimale anche in ambienti poco illuminati. Il sistema operativo Windows 11 Home offre un'interfaccia intuitiva e un accesso rapido alle tue applicazioni preferite.

Approfitta ora dell'offerta che ti permetterà di risparmiare circa 200 euro su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.