Se stai cercando una valida alternativa ai MacBook di Apple, a conti fatti hai due soluzioni. La prima è puntare su un Microsoft Surface, la seconda invece è investire sul Samsung Galaxy Book3 360, in queste ore scontato di quasi 500€ su Amazon. Si tratta del modello con display Super AMOLED da 15,6".

Grazie allo sconto odierno, il super notebook ti viene a costare 1.113,40€ anziché 1.600€. E la spedizione è completamente gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Samsung Galaxy Book3 360: il super convertibile è scontato di oltre 480€ su Amazon

La scheda tecnica del Galaxy Book3 360 è straordinaria, ma ciò che balza immediatamente all'occhio è il display Super AMOLED 15,6" con risoluzione Full HD. Con la sua nitidezza ti mostra qualsiasi contenuto con colori vivaci e dettagli minuziosi, anche all'aperto.

Ottimo anche l'impianto a quattro diffusori, realizzati in collaborazione con AKG e con tutti i vantaggi della tecnologia Dolby Atmos. Il suono è cristallino e coinvolgente come al cinema.

Sotto la scocca (Graphite, in questo caso) batte il processore Intel Core i5 di 13ª generazione (fino a 4,6 GHz), in ottima compagnia della GPU Intel Iris Xe, di 8GB di RAM e di 512GB di archiviazione su SSD. Caratteristiche che si sposano alla perfezione con la natura 2-in-1 del Samsung Galaxy Book3 360, che puoi usare sia come normale laptop che come tablet. E infatti nella confezione di vendita trovi anche la S-Pen.

Concludiamo questa breve presentazione sottolineando l'ampia gamma di porte integrate (HDMI, USB-A, USB-C, slot microSD, Thunderbolt 4) e ricordando che il sistema operativo di questa macchina ibrida pronta a qualsiasi attività è Windows 11 Home.

