Samsung Galaxy Book Pro 360: su Amazon il PREZZO SCENDE di OLTRE 300,00 Euro!

La tecnologia è un lusso che spesso costa parecchio, soprattutto quando si parla di marchi blasonati che offrono prodotti di una qualità incredibilmente alta, e questo prezzo tende ad essere alto anche per i prodotti portatili. Fanno parte di questa categoria anche i laptop, che siano touchscreen e non, che diventano sempre più indispensabili per chi lavora e che deve spesso portare con sé i propri impegni. Anche Samsung ha creato dei prodotti di incredibile qualità in tal senso, come il Galaxy Book Pro 360.

Ebbene, su Amazon da oggi il Laptop Samsung Galaxy Book Pro 360 vede il suo prezzo ribassato, ora a soli 1264,90€, con un calo dal prezzo originale di circa 335,00€!

Samsung Galaxy Book Pro 360: occasione unica

Quando si parla di occasione unica in tutti i sensi! Oltre all'incredibile ribasso di prezzo, vi segnaliamo anche che al momento della scrittura è rimasto solamente un pezzo disponibile del prodotto, quindi chi è interessato farebbe bene ad affrettarsi.

Il Samsung Galaxy Book Pro 360 è un dispositivo portatile che vanta uno schermo da 13,3 pollici, una CPU Intel Core i7 con una velocità di 2GHz, una ram da 16GB, e uno spazio su disco rigido di base di ben 512GB. Il sistema operativo di base è Windows 10 Home (pronto per l'aggiornamento a Windows 11), e la scheda grafica montata dall'apparecchio è una Intel Iris Xe Graphics.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.