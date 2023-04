L'ispirazione ai MacBook di Apple è fuori discussione. Il design del Samsung Galaxy Book3 ricorda - e non poco - quello dei notebook made-in-Cupertino. Attenzione però a considerare questo come un aspetto negativo. Il Book3 è un portatile premium tanto per la qualità costruttiva quanto per la scheda tecnica.

Ma perché ti dico questo? Perché il laptop - nella configurazione con 8GB di RAM e 512GB di SSD - è scontato di 200€ su Amazon, quindi puoi acquistarlo a soli 849€. E se non ti vuoi privare dell'intera somma, puoi pagare a rate con l'apposito servizio Amazon (12 rate da 70,75€ al mese).

Samsung Galaxy Book3: l'anti-MacBook in offerta a 849€ su Amazon

La scheda tecnica del Galaxy Book3 è sinonimo di sicurezza, ma ciò che balza subito all'occhio è l'ottimo display Full HD (1920 x 1080p) da 15,6 pollici. La dimensioni giuste per la produttività (Office, PhotoShop, Premiere), ma anche per godersi contenuti in streaming (Netlifx, Prime Video, Apple TV+ ecc.) e lanciarsi in sessioni videoludiche non troppo esigenti.

Ideale per entrare in uno zaino e con un corpo compatto in alluminio che pesa meno di 1,6 kg, questo laptop potente è progettato per accompagnarti ovunque.

Anche in termini di connettività, c'è tutto quello di cui hai bisogno. Perché da un notebook di questa caratura si pretendere versatilità, giusto?

HDMI

Slot microSD

2x USB-A 3.2

2x USB-C

Sotto la scocca (Graphite, in questo caso) batte il processore Intel Core i5 di 13ª generazione, in ottima compagnia di 8GB di RAM e di 512GB di archiviazione su SSD. Il sistema operativo è Windows 11 Home, una piattaforma che - aggiornamento dopo aggiornamento - continua a regalare gioie, soprattutto in termini di intelligenza artificiale.

Il Samsung Galaxy Book3 è una riposta ai MacBook? Assolutamente sì, perché unisce un design raffinato a prestazioni di alto livello, con tutti i pro di un sistema operativo versatile come Windows 11. E poi, con lo sconto di 200 euro tondi tondi, è quasi impossibile resistere alla tentazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.