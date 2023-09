Samsung Galaxy Book 3: il PREZZO del notebook definitivo CROLLA DI 200€

Samsung è un'azienda che non ha bisogno di troppe presentazioni così come, a non aver bisogno di presentazioni sono i suoi dispositivi e i devices che realizza con estrema cura e con estrema qualità, garantendo sempre il massimo dell'affidabilità per ogni fascia di prezzo e per ogni fetta di mercato. Oggi vi segnaliamo un'offerta davvero interessante che coinvolge proprio un prodotto di casa Samsung: si tratta del Samsung Galaxy Book 3 che è soggetto ad uno sconto del 20%, il che fa calare il prezzo d'acquisto di ben 200€ per un costi finale di 799,00€. Un'opportunità davvero interessante di portarsi a casa uno dei migliori notebook sulla piazza.

Amazon fa crollare il prezzo del Samsung Galaxy Book 3

Il Samsung Galxy Book 3, come detto poche righe più su è uno dei notebook in circolazione, esso presenta caratteristiche di primissima fascia. Ottieni il massimo dalla tua giornata con il nuovo processore Intel Core di 13a generazione, che offre prestazioni veloci e affidabili per una produttività elevata e il multitasking. Ideale per entrare in uno zaino e con un corpo compatto in alluminio che pesa meno di 1,6 kg, questo laptop potente è progettato per accompagnarti ovunque.

Grazie all’ampia gamma di porte integrate, ottieni le prese e la versatilità che stavi cercando: HDMI, slot microSD, porte USB-A e USB-C per sincronizzare con facilità i dispositivi e trasferire file velocemente. Non è necessario alcun adattatore. Grazie alla batteria da 54 Wh, che garantisce fino a 14 ore di durata, puoi lavorare tutto il giorno ai tuoi progetti. Poi, con il caricabatterie leggero e compatto che funziona anche con gli altri dispositivi Galaxy, puoi berti un caffè mentre ricarichi il tuo laptop e goderti fino a 5,2 ore di riproduzione video con una ricarica di soli 30 minuti.

Lo sconto proposto da Amazon, dunque, prevede un risparmio del 20% per un totale di 200€ in meno per un prezzo finale di 799,00€.

