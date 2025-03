Samsung Galaxy A56: il nuovo medio-gamma da prendere oggi con gli sconti di primavera

Samsung è un'azienda che riesce a garantire sempre il top della qualità in ogni settore e in ogni fascia di prezzo e di mercato e oggi, su Amazon, viene messo in promozione con la Festa delle Offerte di Primavera il Galaxy A56 con sconto del 9% e un prezzo totale di 499,90€. Lui è il medio-gamma da prendere oggi, non lasciartelo scappare!

Samsung Galaxy A56: l'analisi della scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A56 è uno smartphone progettato per offrire prestazioni eccellenti e funzioni intelligenti che migliorano l'esperienza quotidiana. Tra le sue caratteristiche più innovative, troviamo la possibilità di cerchiare testo e oggetti per ottenere risultati di ricerca da Google e la funzione Gomma oggetto per rimuovere persone indesiderate dagli sfondi. Inoltre, con la funzionalità Seleziona i volti migliori in Foto in movimento, potrai ottenere scatti di gruppo perfetti senza sforzo.

La fotocamera migliorata da 50MP ti consente di scattare foto e video straordinari, migliorando automaticamente le immagini in base agli elementi presenti, come cielo, pelle ed erba. Grazie alla tecnologia Super HDR, i video sono sempre fantastici, mentre gli scatti risultano nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il display Super AMOLED FHD+ da 6,7" offre un'esperienza visiva immersiva, mentre il Vision Booster da 1.200 nit garantisce chiarezza anche sotto la luce diretta del sole, per una visualizzazione eccezionale in ogni condizione di luce.

Con una batteria da 5.000 mAh, il Galaxy A56 5G ti permette di goderti fino a 29 ore di maratone cinematografiche senza preoccuparti della ricarica. Inoltre, grazie alla sicurezza Samsung Knox, i tuoi dati personali sono protetti con un sistema avanzato che offre una protezione certificata EAL5+, mantenendo al sicuro i tuoi dati e password.

