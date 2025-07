Samsung Galaxy A56: nella fascia media uno dei migliori, in offerta su eBay (-174€)

Hai stabilito che è meglio acquistare uno smartphone di fascia media piuttosto che spendere una marea di soldi per un top di gamma, ma sei indeciso su quale sia il modello migliore ? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa ottima promozione che trovi solo su eBay. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy A56 a soli 315 euro, invece che 489 euro.

Anche se il prezzo di listino non viene segnalato è quello che vedi sopra e lo puoi vedere tranquillamente anche sullo store ufficiale di Samsung. Dunque oggi avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di 174 euro sul totale. In più se preferisci puoi dilazionare il pagamento in 3 comode rate da 105 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy A56: qualità prezzo inarrivabile

Sicuramente Samsung Galaxy A56 è uno dei migliori smartphone medio gamma e oggi con questo sconto gode di un rapporto qualità prezzo imbattibile. A bordo troviamo il potente processore Exynos 1580 con 8 GB di RAM e il sistema operativo Android 15 per garantire ottime prestazioni. Una memoria interna bella grande da 256 GB ti permetterà di archiviare tutto ciò che vuoi e di installare app senza patemi.

Ottimo display Super AMOLED 36,7 pollici con refresh rate da 120 Hz e un peso di soli 198 grammi per uno spessore di appena 7,4 mm. E non dimentichiamo la sua resistenza all'acqua e alla polvere certificata IP67. Gode poi di un'ottima batteria da 5000 mAh in grado di durare per tutto il giorno e con la ricarica rapida da 45 W ritorna al 100% in pochissimo tempo. Anche le foto saranno perfette grazie a un sensore principale posteriore da 50 MP.

Insomma un fantastico smartphone a un prezzo assolutamente vantaggioso. Quindi non perdere tempo, vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A56 a soli 315 euro, invece che 489 euro. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

