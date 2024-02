Samsung Galaxy A54 in RIBASSO: lo smartphone del momento costa POCHISSIMO

Il tuo vecchio smartphone è da cambiare e non sai quale modello scegliere tra i tanti a disposizione sul mercato? Senza dubbio ti consigliamo il Samsung Galaxy A54, oggi disponibile su Amazon a soli 349 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre!

Tutte le specifiche tecniche del Samsung Galaxy A54

Il Samsung Galaxy A54 è uno smartphone top di gamma che si contraddistingue per specifiche tecniche all'avanguardia.

Il potente processore Octa-core apre una nuova gamma di possibilità con prestazioni e capacità elevate in qualsiasi attività tu stia svolgendo.

È dotato di un display Super AMOLED FHD+ da 6.4’’1 Infinity-O che offre una visibilità eccezionale anche all'aperto; con la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz godi dei tuoi contenuti con massima fluidità e senza mai intoppi.

Il dispositivo vanta una sistema multicamera che garantisce scatti impeccabili in qualsiasi condizione di luce: potrai catturare i tuoi momenti più belli con una fotocamera principale da 50 MP, per foto nitide e cristalline.

Allo stesso modo, la batteria da 5.000 mAh ha un'autonomia elevatissima così potrai avere più tempo da dedicare a streaming, gaming e molto altro ancora senza mai la preoccupazione di rimanere a corto di energia.

La connettività è un altro punto di forza dello smartphone: con tutta la potenza del 5G3, il tuo modo di fruire e condividere contenuti sarà impeccabile con sessioni di gioco super-fluide e condivisioni e download ultra-rapidi.

Oggi il Samsung Galaxy A54 è disponibile su Amazon a soli 349 euro con uno sconto del 5%. Corri a fare il tuo ordine per avere uno smartphone all'avanguardia con una spesa minima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.