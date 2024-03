Samsung Galaxy A54 in mega sconto con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

Samsung è capace di offrire sempre il top della qualità e dell'affidabilità in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, è presente uno sconto enorme del 41% sul Samsung Galaxy A54 per un costo totale e finale di 292,70€.

41% di sconto sul Samsung Galaxy A54

Il Samsung Galaxy A54 si presenta come una soluzione ideale per chi cerca un'esperienza di smartphone di fascia media senza compromessi. Con un design moderno e materiali robusti, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, combinando prestazioni fluide e funzionalità avanzate.

Il dispositivo vanta un display AMOLED da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz, garantendo immagini fluide e colori vividi, perfetti per guardare video e giocare. Alimentato dal processore Exynos 1380, offre prestazioni affidabili per multitasking e gaming leggero al quale va sommata una RAM da 6GB per una gestione fluida delle applicazioni.

Con 128GB di archiviazione interna, il Galaxy A54 offre ampio spazio per foto, video e app, adattandosi alle esigenze di qualsiasi utente. La fotocamera posteriore tripla, con sensore principale da 50MP, sensore ultra-grandangolo da 12MP e sensore di profondità da 5MP, consente di catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi situazione.

Per gli amanti dei selfie, la fotocamera anteriore da 32MP offre prestazioni eccellenti, assicurando scatti di alta qualità e videochiamate nitide. La batteria da 5.000 mAh assicura un'intera giornata di utilizzo, supportata dalla ricarica rapida da 25W per recuperare rapidamente l'energia. Con Android 13 e l'interfaccia personalizzata One UI 5.0 di Samsung, il Galaxy A54 offre una gestione ottimizzata del telefono e funzionalità aggiuntive.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 41% sul Samsung Galaxy A54 che viene venduto al costo finale di 292,70€. Approfittane subito!

