Samsung Galaxy A54: su eBay a prezzo SGRETOLATO (-119€)

Oggi ho deciso di segnalarti questa offerta che ti permette di acquistare uno smartphone intramontabile a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy A54 a soli 379,99 euro, invece che 499,99 euro.

Questo è il prezzo più basso del Web per cui se non vuoi perderti l'offerta dovrai essere rapidissimo. Grazie a questo sconto del 24% potrai risparmiare quasi 120 euro sul totale. Uno smartphone medio gamma ancora apprezzatissimo che in questo momento puoi avere a una cifra davvero irripetibile.

Samsung Galaxy A54 al prezzo più basso del Web

Non ci sono dubbi, con un prezzo così Samsung Galaxy A54 andrà via come il pane. Questo è uno smartphone leggero, performante e adesso anche a basso costo. Si presenta con uno splendido display Super AMOLED da 6,4 pollici Infinity-O e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Monta un potente processore Octa-core che garantisce prestazioni eccezionali.

Ha una super batteria da 5000 mAh che garantisce un utilizzo prolungato con una sola ricarica. In questa versione avrai a disposizione ben 128 GB di memoria interna. Potrai navigare sul Web in modo veloce grazie alla tecnologia 5G. E puoi fare foto spettacolari grazie alla tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e macro da 5 MP.

Fai in fretta perché un'offerta così allettante difficilmente potrà durare a lungo. Quindi prima che sia tardi vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A54 a soli 379,99 euro, invece che 499,99 euro. Se completi l'acquisto adesso lo riceverai comodamente a casa tua senza costi aggiuntivi entro pochi giorni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.