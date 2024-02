Samsung Galaxy A54 da 256 GB in super offerta a 310€ + Galaxy Buds FE in REGALO

Sul sito ufficiale di Samsung è in corso una promozione esclusiva che ha per protagonista il Galaxy A54, il re della fascia media del mercato degli smartphone: il modello da 256 GB, nella colorazione Awesome Graphite, è in sconto di 100 euro tondi tondi, con un prezzo finale di 310 euro rispetto ai 409 euro di partenza.

In più, l'acquisto del Galaxy A54 di Samsung dà diritto a ottenere in regalo gli auricolari Galaxy Buds FE aderendo alla promozione di Samsung Members. A seguire tutti i dettagli della promo.

Come ottenere Samsung Galaxy A54 da 256 GB a 310 euro e gli auricolari Galaxy Buds FE in omaggio

Per beneficiare della promozione esclusiva del sito ufficiale occorre innanzitutto collegarsi alla pagina dedicata e accedere con le proprie credenziali all'account Samsung. Dopodiché aggiungi al carrello il modello di A54 selezionato, così da ricevere da subito uno sconto a carrello pari al 5%.

Nella nuova schermata che compare, sotto Codice promozionale aggiungi GALAXY4U, così da ottenere un ulteriore sconto fino al 15%. In questo modo il prezzo finale di vendita crollerà a 310 euro.

Inoltre, completando l'acquisto entro il 26 febbraio, puoi ottenere gli auricolari Galaxy Buds FE in omaggio registrando il proprio dispositivo alla promozione Samsung Members entro il 27 marzo: riceverai gli auricolari entro 180 giorni dall'e-mail di conferma.

Il Samsung Galaxy A54, nella configurazione da 256 GB di memoria interna, è in offerta a 310 euro sul sito ufficiale samsung.com, grazie al doppio sconto a carrello. In più, aderendo alla promozione Samsung Members si è idonei a ricevere in omaggio gli auricolari Galaxy Buds FE.

