Samsung Galaxy A54 5G a PREZZO da CAPOGIRO (-160€)

Prima che tutto svanisca, metto le mani avanti, approfitta di questa occasione d'oro per avere uno dei migliori smartphone in commercio a un prezzo molto vantaggioso. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Samsung Galaxy A54 5G a soli 332 euro, invece che 492,66 euro.

Come puoi vedere adesso hai la possibilità di beneficiare di uno sconto del 33% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare più di 160 euro sul totale. E se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Non fartelo scappare.

Samsung Galaxy A54 5G a prezzo minuscolo

Vediamo insieme cosa rende questo uno dei migliori smartphone in circolazione:

Prestazioni: monta il potente processore Cortex da 8 Core con chipset Exynos 1380 e la scheda grafica Mali G68 MC4. E in questa versione possiede 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione.

Fotocamera: ha una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e frontale da 32 MP per foto spettacolari senza nessuno sforzo.

Design: ha un peso di appena 202 grammi, uno spessore di soli 8,2 mm e nasconde una potente batteria da 5.000 mAh. Display da 6,4 pollici Super AMOLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. E doppia Sim con tecnologia 5G.

Un vero portento che adesso paghi pochissimo. Quindi non aspettare che il prezzo risalga. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A54 5G a soli 332 euro, invece che 492,66 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.