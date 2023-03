Questi sono mesi ricchi di novità per Samsung e, in senso più ampio, per l'universo Android. Il gigante sudcoreano, infatti, dopo aver gettato nella mischia la gamma Galaxy S23 ha oggi presentato anche l'atteso Galaxy A54 5G. Atteso perché, al pari del modello della precedente generazione, è uno smartphone che punta sul rapporto qualità-prezzo. E lo fa con esiti davvero ottimi.

Il Samsung Galaxy A54 5G sarà disponibile all'acquisto immediato a partire dal 20 marzo 2023, ma - se vuoi portarti avanti con il lavoro - lo puoi già preordinare su Amazon a soli 499,90€ (128GB). Scegli tra Black, Lavander, Lime e White.

Samsung Galaxy A54 5G, il medio-gamma definitivo è servito

Il Samsung Galaxy A54 5G promette di scatti di ottima fattura in tutte le condizioni di luminosità, grazie all'intelligenza artificiali e ad alcune feature divenute ormai di punta, come la Nightography. La frontale è da 32 megapixel, sul retro invece spicca un modulo con triplo obiettivo, composto da:

Ultra-grandangolare da 12 megapixel

Principale da 50 megapixel con AF e OIS

Macro da 5 megapixel

Il Galaxy A54 5G registra video di straordinaria qualità, eliminando le oscillazioni e le sfocature grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e alla stabilizzazione digitale dell’immagine video (VDIS). Anche quando le riprese vengono effettuate con mani instabili oppure in movimento, gli utenti potranno essere sicuri di ottenere contenuti fantastici.

La parte frontale dello smartphone è ovviamente dominata dal display. Si tratta di un pannello Super AMOLED FHD+ da 6,4 pollici, ottimizzato per garantire un'ottima visibilità all'aperto, anche in piena luce solare. Inoltre, grazie al Vision Booster potenziato e al refresh rate di 120Hz, il display si presta a qualsiasi situazione e si adegua alle diverse condizioni di luce.

Da segnalare sono poi il processore octa-core Exynos 1380, gli 8GB di RAM, l'espandibilità della memoria fino a 1TB tramite scheda microSD, la presenza di Samsung Knox, la batteria da 5000mAh, e - infine - la garanzia di aggiornamenti di Android per quattro anni e di patch di sicurezza per almeno cinque anni.

