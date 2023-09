Samsung Galaxy A53: CROLLA IL PREZZO con lo SCONTO di Amazon

Samsung è un'azienda leader in campo tecnologico e in particolar modo per ciò che riguarda la telefonia, si tratta di un'azienda capace di offrire sempre il meglio in base alla fascia di prezzo di riferimento. Samsung da sempre punta a realizzare dei dispositivi che siano tra i migliori top di gamma, i migliori medio gamma e i migliori entry level. In questo caso vi segnaliamo un'offerta su uno dei device più interessanti prodotti dalla stessa Samsung, ovvero il Galaxy A53 che già di per sé gode di un ottimo rapporto qualità prezzo ma con questo sconto raggiunge davvero un alto livello di convenienza: 284,50€ per uno sconto totale del 12%.

Amazon mette in sconto il Samsung Galaxy A53: che occasione!

Vivrete un’esperienza senza confini con questo smartphone, grazie al Display FHD+ Super AMOLED Infinity-O da 6.5 pollici potrete godere di una completa scorrevolezza dei contenuti e una straordinaria visibilità anche all’aperto con Eye Comfort Shield. Otterrete scatti più nitidi con la fotocamera OIS da 64MP del Galaxy A53 5G. Espandete la visuale con la fotocamera Ultra-grandangolare, personalizzate la messa a fuoco con la fotocamera di profondità e catturate tutti i vostri dettagli con la fotocamera Macro.

Alimentato con un processore Octa-core da 5nm, il Galaxy A53 5G ha tutta la potenza di cui avete bisogno per il multitasking. RAM Plus rileva, inoltre, in modo intelligente l’utilizzo del dispositivo fornendo RAM virtuale aggiuntiva, per consentirvi di eseguire app in maniera fluida e divertirvi con più attività contemporaneamente. La batteria da 5.000 mAh darà ancora più tempo per fare quello che amate streaming, condivisione, giochi e molto altro. Ricarica rapida con la carica Ultra-rapida fino a 25W. Un device di assoluta e qualità.

Amazon mette dunque in sconto del 12% questo Samsung Galaxy A53 per un prezzo finale di 284,50€, acquistatelo!

