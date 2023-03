Samsung Galaxy A53: a questo prezzo il nuovo Galaxy A54 può aspettare

L'annuncio del nuovo Galaxy A54 da parte di Samsung non poteva passare inosservato, visto il successo di vendite nel settore dei medio-gamma avuto dal suo predecessore. Allo stesso modo non poteva passare inosservato il prezzo: si parte da 499,90 euro per il modello da 6GB di RAM e 128GB. Un po' troppi, forse. Ecco perché Amazon ha pensato bene di offrire subito la soluzione, scontando il Samsung Galaxy A53 nel taglio di memoria da 256GB a 388,99 euro, rispetto a un prezzo di listino di 529,99 euro.

Samsung Galaxy A53 in sconto del 27% su Amazon

Display e autonomia sono i due principali punti di forza del Galaxy A53. La batteria è una 5.000 mAh, con un utilizzo intenso riesce a portarti tranquillamente a sera con ancora il 20-30% di carica residua. C'è anche la ricarica rapida a 25W, grazie alla quale riesci a ottenere il telefono carico al 100% in un'ora e mezza. Ottimo anche il display dicevamo, un Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ e un refresh rate a 120Hz.

Lato software, puoi stare tranquillo per un bel po' di anni: quattro major update e fino a cinque anni di aggiornamenti delle patch di sicurezza. Chiudiamo infine con il processore, un Exynos 1280 con configurazione 8/256GB (lo storage è espandibile tramite microSD).

Se ti trovi bene con gli smartphone Android, non hai pretese da influencer o creator, e desideri un ecosistema completo, affidabile e supportato per anni, allora il Galaxy A53 è il telefono che fa al caso tuo. Approfitta dell'ultima offerta di Amazon per risparmiare qualcosa come 140 euro, grazie allo sconto del 27%. E se hai l'abbonamento a Prime le spese di spedizione sono gratis.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.