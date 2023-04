Samsung Galaxy A53 5G Dual Sim da 128 GB a 309€, WOW

Oggi ti segnalo una super offerta che ti permette di avere uno smartphone eccezionale a un prezzo davvero vantaggioso. Vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello Samsung Galaxy A53 a soli 309 euro, invece che 469 euro.

Fai attenzione perché in questo momento la disponibilità è limitata e le unità già vendute sono tantissime. Ma d'altronde con il 34% di sconto, e quindi un risparmio di ben 160 euro, non ci si poteva aspettare di meno. Quindi se vuoi anche tu avvalerti di questa super offerta sii rapido.

Samsung Galaxy A53: prezzo sgretolato su eBay

Samsung Galaxy A53 si presenta con un bellissimo display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici. Nonostante le sue generose dimensioni è sottile e leggero. Ha uno spessore di appena 8,1 mm e un peso di soli 189 grammi. In questa versione avrai a disposizione ben 128 GB di memoria espandibile tramite microSD fino a 1 TB. E potrai godere della tecnologia 5G per navigare sul Web in modo veloce.

Monta un potente processore Octa-core da 5 nm con a supporto 6 GB di RAM che spingono sull'acceleratore. Potrai goderti i tuoi contenuti video e giochi in modo fluido e ad altissima risoluzione. Grazie alla super batteria da 5000 mAh non dovrai preoccuparti che si scarichi velocemente. Poi è dotato di una fotocamera principale OIS da 64 MP, una fotocamera Ultra-grandangolare da 12 MP, e macro e di profondità da 5 MP. Il tutto si traduce in scatti professionali in ogni momento e a qualsiasi ora del giorno.

Fai presto perché come ti dicevo un'offerta così non durerà molto e le unità disponibili stanno già andando a ruba. Quindi vai ora su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A53 a soli 309 euro, invece che 469 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.