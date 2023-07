Samsung Galaxy A34: su Amazon il prezzo è sceso a 269 euro

All'inizio il Samsung Galaxy A34 è stato presentato come il fratello minore del Galaxy A54. Una fotocamera inferiore, prestazioni generali inferiori, un display inferiore, una qualità costruttiva inferiore, ecc. A distanza di pochi mesi però il giudizio è profondamente cambiato.

Adesso è il Galaxy A54 a dover inseguire il modello A34, che giorno dopo giorno continua a macinare una caterva di vendite. Merito dell'equilibrio generale del telefono e dell'ottimo rapporto qualità-prezzo. Oggi lo puoi acquistare su Amazon in offerta a 269 euro, esattamente un terzo in meno rispetto al prezzo di listino.

Samsung Galaxy A34 in sconto del 33% su Amazon

Il modello in vendita è il Galaxy A34 5G in configurazione 6+128 GB, il cui prezzo di listino è pari a 399,99 euro. Venduto in colorazione Lime, puoi scegliere anche le colorazioni Aurora Silver, Black, Lavender e Argento.

Uno dei suoi principali punti di forza è il display Super AMOLED FHD+ da 6,6 pollici, con refresh rate fino a 120 Hz. Si tratta di un ottimo pannello, in grado di offrire un'esperienza visiva superiore alla media.

L'altro grande punto di forza dello smartphone è la batteria da 5.000 mAh, in grado di assicurare un'autonomia superiore a un giorno. Dedica tutto il tempo che vuoi alle tue attività preferita, che sia il gaming o lo streaming non fa differenza.

Aggiungi al carrello ora il Samsung Galaxy A34 per pagare 130 euro in meno rispetto al prezzo di listino, beneficiando di uno sconto pari al 33%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.