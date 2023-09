Samsung Galaxy A34: sconto da BEST BUY per lo smartphone!

Lo smartphone targato Samsung, l'A34 è in questo momento soggetto ad un'offerta imperdibile, il 36% di sconto su eBay per un prezzo finale di 302,00 euro a fronte dei 469,00 euro del prezzo di listino. Un risparmio decisamente notevole per uno dei migliori dispositivi mobili di fascia media attualmente disponibili sul mercato telefonico.

eBay propone un'offerta lampo sul Samsung A34: il 36% di sconto!

Come detto in precedenza, il Samsung A34 è uno smartphone di tutto rispetto, elevatissimo grado di qualità e affidabilità garantite entrambe da Samsung, azienda leader nel settore dei dispositivi mobile e non solo. Lo smartphone monta un processore Dimensity 1080 di MediaTek, il che assicura ottime prestazioni in tutte le situazioni e in tutti i contesti, dai più stressanti ai meno stressanti per il vostro smartphone. Tutte le operazioni quotidiani vengono avviate e portate a termine con velocità e precisione. RAM da 6G, schermo da 6,6 pollici e 1080 x 2340 pixel, il che assicura estrema qualità nella visione di immagini e video con supporto ai 120 FPS che, a loro volta, garantiscono enorme fluidità.

La tripla fotocamera presenta questa configurazione: 48 Mp + 8 Mp + 5 Mp, per scatti di ottima fattura. Per quanto riguarda la registrazione di video questo dispositivo supporta la registrazione in 4K grazie alla sua fotocamera frontale. La batteria da 5000 mAh, invece, assicura una durata e una longevità nell'utilizzo decisamente sviluppate che fanno sì che possiate arrivare tranquillamente a sera (e magari anche fino a qualche ora del mattino dopo) anche nelle vostre giornate più impegnative.

Il Samsung A34 è dunque in sconto del 36% su eBay per un prezzo finale che, ricordiamo, sarà di 302 euro invece dei 469,00 euro del prezzo originario e di listino. Un'occasione da non perdere per portarvi a casa uno Smartphone di ottima qualità e che, nell'utilizzo quotidiano, vi fornirà sempre il suo decisivo supporto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.