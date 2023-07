Samsung Galaxy A34: il Prime Day è finito, gli SCONTI NO (-37%)

Negli scorsi due giorni di Prime Day non sei riuscito ad approfittare come avresti voluto delle offerte di Amazon? Nessun problema le promozioni non sono terminate. In questo momento ad esempio puoi mettere nel tuo carrello il bellissimo Samsung Galaxy A34 a soli 252,79 euro, invece che 399,90 euro.

Questo è uno dei prezzi più bassi di sempre. Grazie allo sconto del 37% potrai risparmiare più di 147 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Assolutamente un'offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo.

Samsung Galaxy A34: a questo prezzo è un best buy

Sul fatto che Galaxy A34 sia un ottimo smartphone non credo che ci siano dubbi, ma oggi puoi anche avere un notevole risparmio. Tra le tante cose di cui potrai andare fiero c'è ad esempio una bellissima fotocamera tripla con sensore principale da 48 MP. Un sistema multi camera che fa invidia ai fotografi professionisti. Non rimarrai mai a secco perché nasconde una batteria enorme da ben 5000 mAh e gode di una ricarica rapida.

Potrai goderti i tuoi giochi, le app, i video e tanto altro nell'il bellissimo display Super AMOLED FHD+ da 6,6 pollici con refresh rate a 120 Hz. Naviga su Internet alla velocità della luce con la tecnologia 5G. In questa versione che ti segnalo avrai 128 GB di spazio disponibile e uno slot per microSD fino a 1 TB. Inoltre è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67 e può rimanere immerso a 1 metro di profondità per 30 minuti.

Dunque cosa aspetti? È chiaro che a questa cifra le unità disponibili spariranno presto. Quindi se non vuoi arrivare tardi vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A34 a soli 252,79 euro, invece che 399,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro alcuni giorni senza costi aggiuntivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.