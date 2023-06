Samsung Galaxy A34 a PREZZO da non credere (-39%)

Oggi voglio segnalarti un'offerta che ti consente di acquistare uno smartphone spettacolare a un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello di listino. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy A34 a soli 245,30 euro, invece che 399,90 euro.

Ebbene sì, solo oggi e a tempo limitato puoi avvalerti di uno sconto del 39% che ti permette di risparmiare più di 154 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Un'occasione per non lasciarsi scappare per nessun motivo.

Samsung Galaxy A34: il re dei medio gamma a pochissimo

Se non vuoi spendere molto e avere comunque uno smartphone di ottima qualità, Samsung Galaxy A34 è esattamente quello che stai cercando. Ha una tripla fotocamera spettacolare con sensore principale da 48 MP e fotocamera anteriore da 13 MP per foto spettacolari. Possiede una batteria enorme da 5000 mAh con ricarica rapida che ti offre la possibilità di usarlo per tutto il giorno.

Potrai goderti i tuoi contenuti video e i giochi nel bellissimo display Super AMOLED FHD+ da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Potente processore Octa-core supportato da 6 GB di RAM e tecnologia 5G per navigare su Internet in modo veloce. In questa versione avrai a disposizione 128 GB di memoria interna.

Un'offerta davvero da non perdere. Perciò devi essere rapido dato che a questo prezzo lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno presto. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A34 a soli 245,30 euro, invece che 399,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

