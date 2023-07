Samsung Galaxy A34 in super offerta a 253 euro su Amazon

Il Samsung Galaxy A34 è la sorpresa dei primi 6 mesi del 2023. In tanti pensavano che sarebbe stato sovrastato dal fratello maggiore A54, invece il numero di vendite fatto registrare in quest'ultimo periodo certifica il successo del medio gamma economico realizzato dall'azienda coreana. Un telefono che non presenta punti deboli, con un equilibrio perfetto tra design e performance.

L'offerta di oggi di Amazon ti consente di acquistarlo a soli 253,90 euro, per effetto del 37% di sconto sul prezzo di vendita consigliato.

Samsung Galaxy A34 in sconto del 37% su Amazon

Due i principali punti di forza del nuovo medio gamma economico di Samsung per il 2023: il display AMOLED e l'autonomia. Iniziamo dal display, un ottimo AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate a 120Hz e risoluzione FHD+. Di fatto lato design è molto simile al fratello maggiore A54, con cui condivide anche la certificazione IP67.

Ottima allo stesso modo l'autonomia, merito di un amperaggio maxi da 5.000 mAh. Non preoccuparti se sei spesso fuori casa, anche nelle giornate in cui lo metterai maggiormente sotto stress ti consentirà di arrivare a sera con un buon 25-30% di autonomia residua.

Impossibile infine non sottolineare i 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. Da questo punto di vista, Samsung è di gran lunga la migliore azienda nell'universo Android.

Aggiungi al carrello ora il Samsung Galaxy A34 per risparmiare il 37% rispetto al prezzo di listino indicato sul sito ufficiale dell'azienda coreana.

