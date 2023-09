Samsung Galaxy A33: lo smartphone adatto a tutti ad un PREZZO DA BEST BUY

Samsung, negli ultimi anni, ha deciso di realizzare numerosi dispositivi mobile per ogni fascia di prezzo, mantenendo fede ad una linea che l'azienda ha sempre avuto, ovvero la sua versatilità e la capacità di proporre il meglio in termini di qualità per ogni fascia di prezzo. Lo smartphone A33 è uno dei quei prodotti che perfettamente si allineano a questa filosofia. Amazon mette in sconto il Samsung Galaxy A33 al 25% di sconto per un prezzo finale che lo rende più di un semplice best buy: 224,99€.

Lo sconto del 25% rende il Samsung Galaxy A33 un vero e proprio best buy!

Lo smartphone monta un processore potente da 5nm Octa-core, il tuo smartphone Galaxy ha tutta la potenza di cui hai bisogno. RAM Plus rileva in modo intelligente l’utilizzo del tuo dispositivo fornendoti RAM virtuale aggiuntiva, per consentirti di eseguire app in maniera fluida e divertirti con più attività contemporaneamente. Con 128 GB di memoria interna per foto e video, espandibile con microSD fino a 1TB, hai tutto lo spazio che desideri per conservare sempre con te i tuoi momenti indimenticabili. Ottieni di più in meno spazio.

Lo smartphone 5G Galaxy A33 è ora più sottile e sofisticato grazie alla finitura opaca, alle cornici di qualità e ad Ambient Edge che integra perfettamente la fotocamera nel design del tuo dispositivo. Eleva ogni tuo scatto grazie alla quadrupla fotocamera di Galaxy A33 5G. Immortala ogni tuo momento con la fotocamera principale OIS da 40 MP, espandi il tuo angolo di visione con la fotocamera Ultra-grandangolare e cattura ogni dettaglio con la Macro Camera e la fotocamera di profondità.

Ribadiamo, dunque, l'offerta: Amazon mette in sconto del 25% lo smartphone Galaxy A33 di Samsung per un prezzo finale di 224,99€.

