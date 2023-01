Samsung Galaxy A33 5G: il RE dei medio gamma a 120€ in MENO

Approfitta anche tu di questa super offerta che trovi solo su Amazon per avere un bellissimo smartphone a un prezzo da capogiro. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy A33 a soli 269 euro, invece che 389,90 euro.

Grazie a questo sconto del 31% avrai un notevole risparmio di più di 120 euro. Soprattutto metti le mani su uno smartphone eccellente. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. In questa versione avrai a disposizione 128GB di memoria per cui non dovrai mai cancellare niente. Ha un ampio display da 6,4 pollici e una mega batteria da 5000 mAh.

Samsung Galaxy A33: a questo prezzo è un best buy

Samsung Galaxy A33 è davvero un ottimo smartphone. Ha un display super AMOLED da 6,4 pollici FHD+ che restituisce immagini incredibilmente reali. Monta un potente processore 5nm Octa-core con a supporto 6Gb di RAM. Tutto sarà veloce e fluido senza sacrificare nulla. Potrai guardare video in alta definizione e giocare ai titoli più recenti senza nessun problema.

Possiede una bellissima fotocamera principale OIS da 40MP in grado di cogliere ogni dettaglio. E poi grazie alla fotocamera ultra-angolare potrai espandere l'angolo di visione per immortalare i momenti più belli. È dotato della tecnologia 5G che ti offre una connessione Internet velocissima in tutte le aree coperte da questa rete. Ha una super batteria che ti accompagnerà per tutto il giorno è una ricarica rapida. Infine, bisogna sottolineare il fatto che è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione IP67.

A questo prezzo è davvero difficile trovare qualcosa di meglio. Dovrai essere veloce perché lo vorranno in molti e le unità disponibili potrebbero svanire in un attimo. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A33 a soli 269 euro, invece che 389,90 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è gratuita su tutto il territorio nazionale.

