Samsung Galaxy A25: con lo sconto bomba Amazon risparmi 140€

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone ma non vuoi spendere un capitale? Ti consigliamo senza dubbio il Samsung Galaxy A25, oggi disponibile su Amazon a soli 230 euro con uno sconto bomba del 38%.

In questo modo potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della maxi offerta, potrebbe terminare da un momento all'altro!

Samsung Galaxy A25: tutte le caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy A25 è un dispositivo perfetto per accontentare qualsiasi tipologia di utente, anche quelli più esigenti.

In primis, è dotato del potente processore Exynos 1280 che regala prestazioni ottimali in ogni settore, così potrai svolgere tutto in maniera fluida ed efficiente. In più, ha una RAM da 8 GB ed una memoria interna da 256 GB che permette di archiviare qualsiasi tipologia di file e contenuto in maniera veloce e sicura.

Questo modello vanta, tra l'altro, un display Super AMOLED da 6,5 pollici in grado di mostrare dettagli e colori intensi con luminosità fino a 1000 nit. Con Vision Booster la visibilità è ideale anche all’aperto e la funzione Protezione Occhi riduce la luce blu dannosa così da poterlo utilizzare anche in modo intensivo senza alcuna preoccupazione.

Non è da meno la sua straordinaria batteria da 5.000 mAh che offre un'autonomia di oltre 24 ore, mentre con la Ricarica Ultra-Rapida sarai subito pronto a ripartire in qualsiasi momento della giornata.

