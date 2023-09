Samsung Galaxy A23: CROLLA IL PREZZO per lo smartphone BEST BUY

Gli smartphone targati Samsung sono da sempre garanzia di affidabilità, qualità e accessibilità. Negli ultimi anni, l'azienda ha aumentato la produzione, andando a realizzare dei dispositivi per più fasce di mercato e, talvolta, anche nella stessa fascia di mercato presenta più devices. In questo caso l'offerta che andiamo a trattare riguarda un medio gamma che, con lo sconto del 40% applicato da Amazon diventa un assoluto best buy: si tratta del Samsung Galaxy A23 che viene proposto a 209,50€.

Amazon e Samsung preparano un allettante 40% di sconto sul Galaxy A23

Questo smartphone dispone di un display vivido: più spazio per i contenuti con il display Infinity-V PLS LCD da 6.6 pollici; la tecnologia dei telefoni Galaxy A23 5G rende i tuoi contenuti nitidi e ben definiti, come mai li hai visti prima. La fotocamera dei cellulari Galaxy A23 5G è ottimamente integrata con il retro del dispositivo, per permetterti di vivere un'esperienza senza interruzioni. Presenta anche il Sistema Quad Camera con cui puoi immortalare tutti i tuoi momenti con la fotocamera principale da 50 MP di Galaxy A23 5G; per una visione ancora più completa sul tuo mondo, espandi l'angolo di visione con la fotocamera ultragrandangolare, personalizza i tuoi scatti con la fotocamera di profondità e goditi ogni dettaglio grazie alla fotocamera macro.

Batteria a lunga durata: una carica che non rallenta i tuoi ritmi; la batteria da 5000 mAh di questi telefoni ti accompagna per tutta la giornata e oltre. Il tutto condito da prestazioni elevate con un processore Octa-core e fino a 4GB di RAM, lo smartphone Galaxy A23 5G combina la potenza di elaborazione a prestazioni rapide ed efficienti Goditi i 128 GB di memoria interna e aggiungi fino a 1TB con scheda microSD.

Amazon, dunque, propone un'offerta molto interessante sul Samsung Galaxy A23: 40% di sconto per un prezzo finale di 209,00€. Best buy!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.