Samsung Galaxy A23 al 40% DI SCONTO con l'offerta di Amazon

La linea Galaxy di Samsung presenta diversi modelli e diversi concept per tante fasce di prezzo differenti e per tante esigenze di mercato; oggi su Amazon l'A23 viene messo in sconto del 40% e venduto al costo finale di 208,50€.

Il Galaxy A23 di casa Samsung offre un'esperienza visiva straordinaria grazie al suo display Infinity-V PLS LCD da 6.6 pollici. Questa tecnologia avanzata rende i contenuti nitidi e ben definiti, offrendo uno spazio più ampio per goderti i tuoi media come mai prima d'ora.

Il design minimalista del dispositivo integra in modo ottimale la fotocamera, garantendo un'esperienza senza interruzioni. La fotocamera principale da 50 MP cattura ogni momento con precisione, mentre la fotocamera ultragrandangolare espande l'angolo di visione. Personalizza i tuoi scatti con la fotocamera di profondità e apprezzane ogni dettaglio grazie alla fotocamera macro.

La batteria da 5000 mAh assicura una lunga durata, mantenendo il telefono attivo per tutta la giornata e oltre. Questo telefono è progettato per non rallentare i tuoi ritmi, offrendo una carica affidabile e duratura. Sul fronte delle prestazioni, lo smartphone è dotato di un processore Octa-core e fino a 4GB di RAM, garantendo un'elaborazione potente e prestazioni efficienti.

Con 128GB di memoria interna, hai ampio spazio per i tuoi file e, se necessario, puoi espandere ulteriormente la memoria fino a 1TB tramite scheda microSD. Il Galaxy A23, dunque unisce un display vivido, un design elegante, una potente configurazione fotografica e una batteria a lunga durata.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto maxi del 40% sul Samsung Galaxy A23 che viene venduto alla cifra finale di 208,50€.

