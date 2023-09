Samsung Galaxy A23 5G: il MIGLIORE mediogamma LOW cost

Devi necessariamente cambiare il tuo smartphone ma non vuoi spendere un'esagerazione? Oppure vuoi fare un regalo e il tuo budget si aggira intorno ai 200 euro? Allora fai alla svelta e vai subito su Amazon. Oggi puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy A23 a soli 211,58 euro, invece che 349,90 euro.

Ebbene sì, in questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 40% che ti permette di risparmiare più di 138 euro sul totale. Questo smartphone è sicuramente uno dei migliori mediogamma in circolazione e a questa cifra è da prendere al volo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy A23: qualità eccellente e prezzo basso

Il rapporto qualità prezzo di questo smartphone è davvero eccezionale. Si presenta con un bellissimo display Infinity-V PLS LCD da 6,6 pollici perfettamente visibile e dai colori vivaci. Possiede una quadrupla fotocamera con sensore principale da 50 MP per immortalare i tuoi momenti e renderli magici.

Possiede una super batteria da 5000 mAh che ti permette di usarlo per tutto il giorno e in più si ricarica rapidamente. Monta un potente processore Octa-core e in questa versione avrai 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna che potrai anche espandere fino a 1 TB tramite una scheda microSD. E poi è dotato della tecnologia 5G per navigare su Internet alla velocità della luce.

Come ti dicevo a questa cifra non puoi trovare di meglio. Per cui affrettati perché questa promozione è destinata a durare poco. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A23 a soli 211,58 euro, invece che 349,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.