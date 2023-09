Samsung Galaxy A14: un BEST BUY in OFFERTA!

Samsung è un'azienda che riesce ad offrire sempre il massimo ed il meglio dell'esperienza possibile per ogni fascia d'acquisto e per ogni target di mercato. Che si tratti di entry level, medio gamma o top di gamma, i dispositivi Samsung sono sempre tra i migliori sulla piazza e, a proposito di entry level, è interessante l'offerta proposta da Amazon sul Samsung Galaxy A14, un best buy anche al suo prezzo di listino che viene messo ulteriormente in offerta: 40% di sconto per un prezzo finale di soli 125,00€.

Samsung: una valanga di sconti, il Galaxy A14 al 40%!

Espandi i tuoi confini grazie al display Infinity-V da 6.6’ pollici di Galaxy A14 5G e godi di un’esperienza di visione ultra-vivida. Comodo da tenere in mano e da utilizzare con una sola mano, utile feature per e giornate più movimentate e più stressanti. L’elegante design minimalista di Galaxy A14 si mostra in freschi tocchi di colore. Tripla fotocamera: cattura i tuoi momenti più belli con una fotocamera principale da 50 MP per foto nitide e cristalline per non perdere neanche uno scatto.

Batteria da 5.000 mAh: con la batteria da 5.000 mAh avrai tutta la carica che ti serve per dedicarti alle cose che ami, un vero e proprio battery phone da questo punto di vista. Potente e super veloce grazie al processore Octa-core di Galaxy A14 ti fornisce le prestazioni e la velocità su cui puoi sempre contare e per non perdere neanche un secondo d'azione e fluidità in caso di multitasking. Un'offerta, dunque, molto interessante.

E ribadiamola, dunque, questa offerta di Amazon: un 40% di sconto sul Samsung Galaxy A14 per un prezzo d'acquisto finale pari a 125,00€. Non lasciatevi scappare questa interessante occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.