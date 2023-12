Samsung Galaxy A14 solo su Amazon lo paghi MENO di 150 euro!

Devi sostituire il tuo vecchio telefono ma non hai intenzione di spenderci mezzo stipendio? Ti piacerebbe avere uno smartphone performante ma anche economico? Perfetto, abbiamo quello che fa al caso tuo. Si tratta del Samsung Galaxy A14 che oggi su Amazon puoi acquistare ad un prezzo scontato del 35%!

Una promo perfetta anche per fare un gradito regalo di Natale ad un genitore o un nonno!

Il costo di mercato per questo smartphone è di 229,90 euro ma tu adesso lo paghi solamente 149,99 euro! Ma non è finita qui perché grazie al servizio Cofidis puoi dilazionare la spesa e pagare il tuo nuovo smartphone in piccole e comode rate mensili!

Samsung Galaxy A14 è uno smartphone semplice, intuitivo e funzionale

Samsung Galaxy A14 è un smartphone Android di buon livello in grado di soddisfare ogni tipologia di utente anche quello più esigente. Caratterizzato da un design elegante ma al contempo minimalista.

Dotato di un display Infinity-V da 6,6 pollici che ti consentirà di godere di un’esperienza di visione ultra-vivida. Ha una risoluzione di 2408x1080 pixel. Sul versante delle funzionalità questo Samsung Galaxy A14 garantisce un modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-Fi e il GPS.

Caratteristica distintiva è sicuramente il sistema di tripla fotocamera. Cattura i tuoi momenti più belli con una fotocamera principale da 50 MP per foto nitide e cristalline. Questa ti permette, infatti, di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165x6124 pixel e di registrare video in Full HD alla risoluzione di 1920x1080 pixel. E poi con la batteria da 5.000 mAh avrai tutta la carica che ti serve per dedicarti alle cose che ami senza più il gravoso pensiero del cellulare sempre scarico.

Infine quello che acquisti è uno smartphone potente e super veloce. Questo grazie al processore Octa-core di Galaxy A14 che ti fornisce prestazioni e una velocità su cui puoi sempre contare.

Non perdere questa super occasione e acquista ora su Amazon il Samsung Galaxy A14 a soli 149,99 euro!

