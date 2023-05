Samsung Galaxy A14: lo smartphone economico su eBay al 31%

Se fai veloce oggi ti puoi portare a casa uno degli smartphone meglio riusciti degli ultimi anni a un ottimo prezzo. Economico ma davvero dalle ottime performance. Quindi vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello Samsung Galaxy A14 a soli 159 euro, invece che 229,90 euro.

Dunque in questo momento puoi beneficiare di uno sconto del 31% e risparmiare quasi 71 euro sul totale. Questo smartphone è perfetto se non vuoi spendere tanto e avere comunque un ottimo dispositivo. A un bellissimo display, è leggero e ha un sistema operativo fluido e veloce. A un prezzo così basso è veramente difficile trovare di meglio.

Samsung Galaxy A14: il low cost dalle prestazioni elevate

Nonostante il prezzo non è eccessivo di Samsung Galaxy A14, anzi decisamente basso, non risparmi sulle prestazioni. Infatti monta un potente processore Octa-core che, grazie anche ai 4 GB di RAM, offre performance eccellenti. Potrai guardare video, navigare sul Web, giocare e usare le varie applicazioni in modo fluido e rapido. È dotato di una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP una fotocamera frontale da 13 MP.

Anche il design è molto bello, con un ottimo display Infinity-V da 6,6 pollici per un'esperienza visiva eccellente. Colori intensi e vividi per un coinvolgimento unico. In questa versione avrai a disposizione 128 GB di memoria interna che potrai anche spandere tramite una microSD. Inoltre possiede due slot per Sim, quindi potrai usare 2 Sim contemporaneamente. Infine, parlando di autonomia, a una mega batteria da 5000 mAh in grado di durare a lungo.

Oggi puoi fare un vero polpaccio. A un prezzo ridicolo ti porti a casa uno smartphone eccezionale. Devi essere veloce però perché le unità vendute sono già alte e quindi i pezzi disponibili sono pochi. Dunque vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A14 a soli 159 euro, invece che 229,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.