Samsung Galaxy A14: il piccolo mostro a prezzo WOW (-31%)

Oggi ha deciso di segnalarti questa promozione incredibile che ti permette di avere uno degli smartphone con il migliori rapporto qualità prezzo di sempre a una cifra ancora più bassa. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy A14 a soli 186,59 euro, invece che 269,90 euro.

Con lo sconto del 31% di risparmi più di 83 euro. Assolutamente da non perdere. Anche perché questo smartphone è un entry level dalle grandi prestazioni, con un'ottima batteria, tantissima memoria e una splendida fotocamera. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Samsung Galaxy A14: entry level solo sulla carta

Nonostante sia uno smartphone pensato per chi ha un budget limitato presenta delle specifiche veramente interessanti che regalano prestazioni eccellenti. Intanto potrai goderti i tuoi contenuti nel bellissimo display Infinity-V FHD+ da 6,6 pollici e con una frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Possiede una bellissima tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e una fotocamera frontale da 13 MP. Monta un processore Octa-core con a supporto 4 GB di RAM e 128 GB di memoria disponibile che potrai espandere tramite una microSD. È dual Sim e possiede la tecnologia 5G per navigare su Internet alla velocità della luce. Inoltre ha una super batteria da 5000 mAh che garantisce una durata eccezionale.

Davvero un'occasione più unica che rara ma che ovviamente durerà poco. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A14 a soli 186,59 euro, invece che 269,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.