Samsung Galaxy A14: ecco perché è ancora il migliore Entry Level

Non ci sono molti smartphone che possono vantare una longevità come Samsung Galaxy A14. Solitamente quando esce un modello nuovo il vecchio va nel dimenticatoio, ma non in questo caso. E adesso su Amazon te lo puoi accaparrare a soli 145,65 euro, invece che 229,90 euro.

Davvero una promozione coi fiocchi. Anche perché come ti dicevamo questo modello è ancora uno dei più ricercati e acquistati. Il motivo è dato da fatto che possiede delle ottime caratteristiche e offre buonissime prestazioni a un prezzo notevolmente basso. E adesso grazie alo sconto del 37% puoi risparmiare più di 84 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy A14: il numero 1 per qualità prezzo

Non ci sono dubbi, se parliamo di rapporto qualità prezzo, Samsung Galaxy A14 non ha rivali. Vuoi sapere perché? Dai un'occhiata alle sue specifiche:

Prestazioni: monta il potente processore MediaTek Helio G80 a 8 Core, una scheda grafica Malli-G52, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB.

Fotocamera: possiede una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e una fotocamera frontale per i selfie da 13 MP.

possiede una con sensore principale e una fotocamera frontale per i selfie da 13 MP. Design: nei suoi 201 grammi con spessore di 9,1 mm nasconde una batteria d 5.000 mAh che dura per tutto il giorno. Ha un display PLS LCD da 6,6 pollici e un refresh rate a 60 Hz.

Come hai potuto constatare offre ottime prestazioni a un prezzo contenuto. Quindi approfittane, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy A14 a soli 145,65 euro, invece che 229,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.