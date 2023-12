Samsung Galaxy A14 a meno di 150€ con la MEGA OFFERTA di Amazon

Samsung è sempre in prima linea nella produzione e realizzazione degli smartphone e oggi, su Amazon, il Samsung Galaxy A14 è in sconto del 35% per un costo finale di 148,90€.

Sconto del 35% e l'occasione è servita: Samsung Galaxy A14 ad un super prezzo

Il Galaxy A14 di Samsung offre un'esperienza di visualizzazione straordinaria grazie al suo display Infinity-V da 6.6’’. Questo schermo ampio consente un'esperienza visiva ultra-vivida. Il dispositivo si distingue anche per il suo design minimalista ed elegante, caratterizzato da freschi tocchi di colore che conferiscono uno stile distintivo al Galaxy A14. Questa estetica raffinata aggiunge un tocco di modernità e appeal visivo al dispositivo. La presenza di una tripla fotocamera rappresenta un elemento chiave del Galaxy A14, con una fotocamera principale da 50 MP progettata per catturare i momenti più belli con immagini nitide e cristalline. Questa configurazione fotografica consente di esprimere la creatività fotografica in modo più dettagliato e coinvolgente. Con una batteria potente da 5.000 mAh (tipica), il Galaxy A14 assicura una lunga durata, offrendo tutta la carica necessaria per dedicarsi alle attività che si amano senza preoccupazioni. Questo è particolarmente vantaggioso per coloro che richiedono prestazioni affidabili per tutto il giorno. Alimentato da un processore Octa-core, il Galaxy A14 offre prestazioni potenti e super veloci su cui gli utenti possono sempre contare. Questa potenza di elaborazione consente di eseguire le applicazioni in modo fluido e di gestire attività multitasking senza problemi. Acquista il Samsung Galaxy A14 al 35% di sconto su eBay Il Samsung Galaxy A14 è uno smartphone che oggi è scontatissimo su Amazon: lo sconto attivo è del 35% per un prezzo finale che abbatte il muro dei 150€ e viene venduto a 148,90€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.