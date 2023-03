Samsung Galaxy A13: la sorpresa golosa di Amazon al check-out

Che Amazon faccia sconti non lo scopriamo di certo oggi, né tantomeno col Samsung Galaxy A13. Non succede spesso però che allo sconto dell'offerta si aggiunga anche un'ulteriore promo al check-out. Ecco perché l'offerta sul modello A13 della casa sud-coreana è così allettante: 169 euro anziché 199,90 euro, con il 12% di sconto a cui si somma un extra-sconto di 6,94 euro al momento di completare l'ordine.

Samsung Galaxy A13 in sconto di 30 euro su Amazon

Il Galaxy A13 è il telefono più economico della serie A dei Samsung Galaxy ma non per questo è uno smartphone da scartare, anzi. Per molti utenti, alla ricerca del perfetto connubio tra risparmio e affidabilità, telefoni come l'A13 di Samsung sono una manna dal cielo. Il design dello smartphone è più che piacevole, con un display da 6,6 pollici dotato di tecnologia IPS. Un altro punto di forza del base gamma è la presenza della One UI 4.1, interfaccia proprietaria di Samsung associata alla presenza del sistema operativo Android 12, con fluidità e funzionalità nettamente superiori rispetto alla concorrenza. Gli scatti della camera principale da 50MP sono più che promossi per la condivisione sui social, mentre la durata della batteria si conferma come uno dei principali punti di forza del telefono garantendo un'autonomia di 6-7 ore di display attivo.

Il modello in offerta è il Galaxy A13 in colorazione White, con 128GB di memoria interna e 4GB di RAM. Articolo venduto e spedito da Amazon, dunque se hai l'abbonamento a Prime ottieni anche la spedizione gratuita.

Se sei alla ricerca di uno smartphone economico, con un'ottima autonomia, il supporto di Samsung a livello di software e patch di sicurezza, oltre a un discreto comparto fotografico, l'A13 è uno dei migliori telefoni che puoi acquistare. Approfitta dell'ultima offerta di Amazon per farlo tuo a 169 euro e risparmiare così 30 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

