Samsung Galaxy A14: il MIGLIORE entry level ancora più ECONOMICO

Ecco uno di quegli smartphone di cui si parla sempre, un Highlander della telefonia che oggi puoi avere ancora a meno del suo prezzo. Quindi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy A14 a soli 129,84 euro, invece che 209,90 euro.

Come puoi vedere adesso hai la possibilità di beneficiare di uno sconto del 38% e quindi risparmi ben 80 euro sul totale. Se hai bisogno di uno smartphone super affidabile spendendo il meno possibile allora questo è sicuramente il tuo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy A14: basso costo ma alta qualità

Nonostante il prezzo sia davvero molto basso, non trascura la qualità. Ovviamente non troviamo specifiche pazzesche come in altri modelli molto più costosi, ma ti assicuro che non delude affatto. Vediamo quello che offre:

Processore e memoria : monta un processore Octa-core , possiede 4 GB di RAM e ha una memoria interna da 64 GB che però puoi espandere con una scheda microSD.

: monta un , possiede e ha una memoria interna da 64 GB che però puoi con una scheda microSD. Display e batteria: puoi vedere i tuoi contenuti nel bellissimo display Infinity-V da 6,6 pollici e monta una batteria da 5.000 mAh che dura a lungo.

Fotocamera: possiede una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, autofocus e Slow Motion. E una frontale da 13 MP per i selfie.

Come ti dicevo non è uno smartphone di ultima generazione ma è sicuramente il più economico e affidabile che puoi avere adesso. Quindi se fa per te vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A14 a soli 129,84 euro, invece che 209,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua senza costi aggiuntivi.

