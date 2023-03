Samsung è FOLLIA con questo SSD portatile da 1TB al 58%

Metto subitole mani avanti dicendoti che se non sei svelto questa offerta te la perdi di sicuro perché è troppo allettante per durare. Perciò vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello l'SSD Samsung da 1TB a soli 101,52 euro, anziché 239,99 euro.

È proprio come vedi, non ci sono errori. Grazie a questo sconto del 58% ci avviciniamo tantissimo al minimo storico. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Risparmia più di 138 euro sul totale e portati a casa un dispositivo eccezionale.

Samsung: SSD da 1TB super veloce e il prezzo è mini

Non c'è che dire a questo prezzo bisogna proprio volare, ma non è solo l'ottimo sconto a rendere questo SSD la scelta migliore. Avrai la possibilità di trasferire dati in modo super veloce, fino a 1.050 MB/s. Non ti sembrerà nemmeno di aver cliccato sul mouse che il file sarà già nella cartella di destinazione.

Poi è anche molto resistente. Ha una scocca in metallo, per cui se dovesse cadere accidentalmente, anche da 2 metri di altezza, rimarrebbe intatto. Per cui puoi stare sereno che i tuoi dati all'interno saranno sempre al sicuro. È compatibile con Windows, Mac e Android. Non necessita d'installazioni o software addizionali, lo inserisci con il cavetto USB e la periferica viene subito riconosciuta.

Questo è un treno che passa velocissimo e se non vuoi rischiare di perderlo devi fare in fretta. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo SSD Samsung da 1TB a soli 101,52 euro, anziché 239,99 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.