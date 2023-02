Samsung: chiavetta USB da 128GB SUPER VELOCE a 23€ circa

Se vuoi una pendrive che sia veloce e che abbia anche uno spazio di archiviazione all'altezza, allora dai un'occhiata a questa offerta. Se vai su Amazon adesso puoi mettere nel tuo carrello la chiavetta USB Samsung da 128GB a soli 23,99 euro, anziché 34,99 euro.

Non c'è che dire, questo è davvero un ribasso non indifferente. Anche perché siamo di fronde all'eccellenza, garantita da un brand che non ha certo bisogno di pubblicità. Questa chiavetta è velocissima e molto capiente. È robusta e leggera, con un design accattivante.

Samsung presenta la chiavetta USB più veloce che esista

È vero che quando si sceglie una pendrive si guarda subito lo spazio di archiviazione che sia abbondante, ma la velocità è allo stesso modo importante. Ecco perché questa chiavetta USB di Samsung è assolutamente la migliore scelta che puoi fare. Ha sia un ottimo spazio di archiviazione, ben 128GB, che una notevole velocità di trasferimento dati. Infatti ha una velocità di lettura fino a 400 MB/s e di scrittura fino a 30 MB/s.

Poi è compatta, leggera e robusta. È dotata di un cappuccio protettivo e questo ti dà la garanzia che i tuoi file all'interno saranno sempre al sicuro. Sul lato ha due piccoli fori che ti permettono di agganciarla, ad esempio, a un portachiavi, per averla sempre con te. È compatibile per PC, notebook, smartphone e tablet, senza necessità di software addizionali.

Fai in fretta perché da un momento all'altro il prezzo ritornerà alla normalità. Per cui vai adesso su Amazon e acquista la tua chiavetta USB Samsung da 128GB a soli 23,99 euro, anziché 34,99 euro. Se completi l'ordine ora la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.