Samsung BAR Plus da 128 GB: flash drive dai super poteri in offerta a 19,99€ (-56%)

Ti piace vincere facile? No, non è una pubblicità, ma la chiavetta BAR Plus USB 3.1 di Samsung ha tutte le qualità per recitare da protagonista in un qualsiasi spot televisivo. Per la sua eleganza, per la sua velocità ultrasonica, per il suo essere così diversa dalle altre. Proprio in questo momento è in offerta a sorpresa su Amazon a soli 19,99 euro, in sconto del 56% rispetto al prezzo di listino di 45,59 euro. Affrettati però, vista l'alta richiesta è quasi sicuro che l'offerta scada già questa sera.

Samsung BAR Plus USB 3.1: eleganza e velocità senza compromessi

L'unità flash USB BAR Plus di Samsung offre da un lato un design subito riconoscibile e dall'altro una velocità impressionante. Un esempio? Usando questa chiavetta, puoi trasferire un file video in formato 4K da 3 GB al tuo computer in appena 10 secondi. Diciamo che è come se ti mettessi al volante di una Ferrari e sfidassi qualsiasi altra vettura cittadina nell'accelerazione da 0 a 100 nel minor tempo possibile. Sai già come va a finire. Sai già che hai vinto.

Rivestita con un solido corpo in metallo, custodisce i tuoi dati inalterati e al sicuro, confermando - se ce ne fosse ancora bisogno - del perfetto equilibrio trovato da Samsung tra design e resistenza. E a proposito di sicurezza, integra anche un comodo portachiavi, così hai la certezza di averla con te (e sei hai la testa tra le nuvole, puoi sempre contare su Tile Mate).

Lo sconto del 56% è limitato, non durerà ancora a lungo. Metti ora nel carrello la chiavetta USB dai super poteri di Samsung per acquistarla a meno di 20 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.