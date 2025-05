Samsung anticipa l'aggiornamento One UI 7 sugli smartphone di fascia bassa

In una mossa che anticipa i tempi previsti, Samsung ha iniziato il rilascio della sua nuova interfaccia One UI 7 per gli smartphone di fascia economica: Galaxy A15 e Galaxy A16 in versione 4G. Questo aggiornamento arriva prima del previsto, dimostrando l’impegno dell’azienda coreana nel garantire un supporto software di qualità anche ai dispositivi entry-level. Nel frattempo, l’azienda sta già lavorando alla futura One UI 8, basata su Android 16, che promette ulteriori miglioramenti nell’esperienza utente.

Gli aggiornamenti per entrambi i modelli

Il Galaxy A15 e il Galaxy A16 sono stati lanciati con Android 14 e One UI 6.1, ma ora ricevono un importante aggiornamento che li porta a un livello superiore in termini di funzionalità e sicurezza. Samsung ha anche annunciato una politica di aggiornamenti particolarmente generosa: il Galaxy A15 beneficerà di tre aggiornamenti principali del sistema operativo, mentre il Galaxy A16 riceverà supporto per ben cinque anni. Questa strategia sottolinea la volontà dell’azienda di mantenere i suoi dispositivi competitivi e aggiornati nel tempo, anche nella fascia economica.

L'hardware a disposizione

Entrambi i modelli sono dotati del processore MediaTek Helio G99, che offre un equilibrio tra prestazioni e costi, rendendoli una scelta ideale per chi cerca uno smartphone affidabile senza spendere troppo. Tuttavia, non sono ancora disponibili dettagli sull’aggiornamento per le varianti 5G di questi dispositivi, che utilizzano chipset diversi: il Dimensity 6100+ per il Galaxy A15 5G e il Dimensity 6300 o Exynos 1330, a seconda del mercato, per il Galaxy A16 5G.

Una decisione strategica

Questa decisione strategica non solo rafforza la reputazione di Samsung come leader nel settore del supporto software, ma invia anche un messaggio chiaro agli utenti: anche acquistando un modello economico, si può contare su un supporto di alta qualità e a lungo termine. Questo approccio rappresenta un punto di forza significativo in un mercato sempre più competitivo, dove il supporto software può fare la differenza nella scelta di un dispositivo.