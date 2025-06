Samsung annuncia la fine del supporto per smartwatch Tizen entro settembre 2025, ecco la lista

Settembre 2025 segnerà una data cruciale per molti utenti Samsung. Il colosso coreano ha infatti fissato questo mese come termine ultimo per il supporto ai suoi dispositivi indossabili basati sul sistema operativo Tizen. Si chiude così un'era tecnologica che ha accompagnato molti appassionati di smartwatch nel corso dell'ultimo decennio.

La transizione verso Wear OS

La transizione verso Wear OS, avviata già nel 2021 in collaborazione con Google, procede secondo un calendario dettagliato. Il primo passo è stato compiuto il 30 settembre scorso, con l'interruzione della vendita di contenuti a pagamento sul Galaxy Store per i dispositivi Tizen. Successivamente, il 31 maggio 2025, sarà bloccato il download delle app gratuite. Infine, entro settembre 2025, gli utenti perderanno definitivamente l'accesso ai contenuti precedentemente acquistati, segnando la fine definitiva del supporto.

Ecco la lista dei modelli

Questa dismissione riguarda una vasta gamma di modelli di smartwatch Samsung:

Samsung Galaxy Gear

Samsung Galaxy Gear 2

Samsung Galaxy Gear S2

Samsung Gear S3 Classic

Samsung Gear S3 Frontier

Samsung Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch Active

Samsung Galaxy Watch Active2

Samsung Galaxy Watch 3

Cosa fare se si possiede uno di questi modelli?

Per gli utenti che possiedono i vecchi modelli di smartwatch, la scelta si riduce a due opzioni: continuare a utilizzare dispositivi con funzionalità sempre più limitate o effettuare un upgrade ai modelli più recenti. Questa decisione strategica da parte di Samsung mira a consolidare la propria posizione nel mercato degli indossabili, un settore sempre più competitivo. Grazie all'adozione di Wear OS, l'azienda punta a offrire un ecosistema più ricco di applicazioni e una migliore integrazione con l'universo Android.

La fine del supporto a Tizen non rappresenta solo un addio a una piattaforma storica, ma anche un passo verso un ecosistema più unificato e versatile. L'interruzione delle attività sul Galaxy Store e il passaggio a Wear OS segnano una svolta significativa, evidenziando l'impegno dell'azienda a restare al passo con le esigenze di un mercato in continua trasformazione.