Samsung annuncia la beta di One UI 8 Watch: tutti i dispositivi compatibili

Samsung ha introdotto un aggiornamento per i suoi smartwatch, segnando una svolta nel supporto software con il lancio della beta di One UI 8 Watch. Questo aggiornamento non solo porta innovazioni nel monitoraggio della salute, ma per la prima volta esclude alcuni dispositivi precedenti, sottolineando un approccio selettivo che premia i modelli più recenti.

La lista dei modelli compatibili con la beta di One UI 8 Watch

La nuova versione del sistema operativo sarà disponibile esclusivamente per i modelli di ultima generazione:

Galaxy Watch 7

Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch FE

Galaxy Watch 6

Galaxy Watch 6 Classic

Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 5 Pro

Le principali novità di One UI 8 Watch

Il cuore delle novità introdotte con One UI 8 Watch risiede nell’approccio “olistico” alla salute e al benessere. Tra le funzionalità più innovative spicca la “Guida al sonno”, progettata per analizzare i ritmi del riposo degli ultimi tre giorni e fornire consigli personalizzati sugli orari ottimali per andare a dormire. Questo strumento mira a migliorare non solo la qualità del risveglio, ma anche la lucidità mentale durante la giornata.

Per i modelli di fascia alta, come il Galaxy Watch Ultra, vengono introdotte funzionalità esclusive che rappresentano un passo avanti nella tecnologia dei sensori. Tra queste, il “Carico Vascolare” monitora lo stress del sistema circolatorio durante il sonno, mentre gli “Indici Antiossidanti” consentono di valutare i livelli di carotenoidi nel corpo in soli cinque secondi, utilizzando il sensore BioActive. Queste innovazioni sono pensate per offrire un monitoraggio avanzato e una personalizzazione sempre più accurata delle esigenze di salute degli utenti.

Un altro aspetto centrale dell’aggiornamento è rappresentato dalle nuove soluzioni dedicate agli sportivi. Per esempio, "L'allenatore per la corsa” è una funzionalità esclusiva del Galaxy Watch 7 che consente di creare programmi di allenamento personalizzati. Dopo una valutazione iniziale basata su una corsa di 12 minuti, il sistema elabora piani specifici per distanze variabili, dai 5 km fino alla maratona completa. Questa funzione mira a migliorare le performance atletiche degli utenti, offrendo un supporto su misura per le loro esigenze.