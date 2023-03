Salvare una password: NordPass vs browser, qual è il migliore?

Perché usare un gestore password quando i principali browser hanno una funzionalità integrata che fa, esattamente, la stessa cosa? È una domanda comune a molti internauti. La differenza, invero, sta proprio nelle funzionalità: un manager offre un'esperienza di gestione password avanzata, con funzioni e strumenti di sicurezza affidabili. Tra i principali provider del settore c'è NordPass, un gestore di password unico che supera di gran lunga - in termini di vantaggi - quanto offerto dai browser: scopriamo perché.

NordPass vs broswer: qual è il migliore?

Proteggere le tue password è fondamentale per mantenere al sicuro i tuoi account online. NordPass Premium ti offre un'esperienza di gestione password avanzata con funzionalità uniche e strumenti di sicurezza affidabili.

I browser, al contrario, non sempre garantiscono la massima sicurezza dei dati personali che scegli di archiviare. Pensa se il tuo smartphone, tablet o computer venisse rubato, oppure se un hacker riuscisse a infiltrarsi all'interno del tuo account: tutte le tue password, le credenziali, i dati delle carte di credito finirebbero nelle mani dei criminali, che possono usarle per vari scopi - dal furto d'identità a quello vero e proprio di denaro.

NordPass, al contrario, sfrutta la crittografia d'avanguardia XChaCha20 e l'autenticazione a più fattori per restituirti in ogni momento la tranquillità di sapere che le tue password sono al sicuro e protette da accessi non autorizzati. Inoltre, la funzionalità "Salute Password" e il "Data Breach Scanner" di NordPass Premium ti aiutano a identificare le password deboli o compromesse, prevenendo possibili attacchi hacker.

E se devi condividere le tue password con colleghi o familiari, NordPass ti offre la funzione "Secure Item Sharing" per farlo in modo sicuro al 100%. Non rischiare la sicurezza dei tuoi account online con soluzioni obsolete: NordPass ha tutto ciò di cui hai bisogno per goderti una gestione password avanzata e - soprattutto - estremamente sicura.

NordPass è un password manager sicuro e affidabile che consente di memorizzare e proteggere le password in modo sicuro all'interno di un vault digitale protetto. La versione gratuita offre funzionalità di base, mentre la versione Premium offre funzionalità avanzate per garantire la massima sicurezza.

La versione Premium di NordPass include tutti gli strumenti di sicurezza avanzati, è compatibile con i sistemi operativi più diffusi come Windows, macOS, Linux, Android e iOS e permette di passare da un dispositivo all'altro senza dover effettuare ogni volta un nuovo accesso. Approfitta subito della promozione e ottieni NordPass Premium con uno sconto del 23%, pari a soli 2,29 euro al mese.

