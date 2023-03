Saldi primaverili Domestika: approfitta dei corsi da 9,99€

La primavera è la stagione ideale per sperimentare cose nuove e scoprire nuove passioni. E quale modo migliore per farlo se non con i corsi Domestika? La piattaforma creativa più amata del web torna con una promozione imperdibile: tantissimi corsi in offerta a partire da soli 9,99 euro, in tutte le categorie, dalle arti visive alla fotografia, dal design al marketing & business e molto altro ancora.

Che tu sia un professionista in cerca di nuovi stimoli o un appassionato alla ricerca di nuove sfide, troverai sicuramente un corso che soddisfi le tue esigenze. Grazie ai professionisti del settore che insegnano su Domestika, potrai imparare le competenze che desideri in modo facile e divertente, seguendo le videolezioni online e on-demand, dove e quando vuoi. Approfitta di questa occasione unica per esplorare il vasto mondo della creatività, a un prezzo incredibilmente conveniente.

Indeciso? Ecco qualche suggerimento

Con tanti corsi fantastici in offerta, è normale sentirsi un po' spaesati su dove cominciare. Abbiamo selezionato alcuni tra i corsi più richiesti dagli utenti di Domestika, così puoi iniziare subito a sviluppare le competenze che desideri.

Creazione di video professionali da smartphone per social media di JRVISUALS ( 19,99 euro ) - In questo corso, sarai guidato nel processo di creazione di una pubblicità per un brand o un prodotto usando il tuo smartphone. Scoprirai come usare la luce, fare editing, art direction e molto altro, per creare video accattivanti che aiutino un brand a distinguersi sui social media. Preparati a creare contenuti professionali in grado di emergere.

di JRVISUALS ( ) - In questo corso, sarai guidato nel processo di creazione di una pubblicità per un brand o un prodotto usando il tuo smartphone. Scoprirai come usare la luce, fare editing, art direction e molto altro, per creare video accattivanti che aiutino un brand a distinguersi sui social media. Preparati a creare contenuti professionali in grado di emergere. Introduzione alla programmazione con JavaScript di Javier Usobiaga Ferrer ( 15,99 euro ) - Questo corso è un'introduzione a JavaScript, partendo dalle basi —sintassi e variabili— e amplierai progressivamente le tue conoscenze —condizionate, array, loop, eventi - usando un gioco di memoria che migliorerai poco poco dalla mano di Javier Usobiaga, web designer e fondatore dello studio Swwweet con più di 10 anni di esperienza.

di Javier Usobiaga Ferrer ( ) - Questo corso è un'introduzione a JavaScript, partendo dalle basi —sintassi e variabili— e amplierai progressivamente le tue conoscenze —condizionate, array, loop, eventi - usando un gioco di memoria che migliorerai poco poco dalla mano di Javier Usobiaga, web designer e fondatore dello studio Swwweet con più di 10 anni di esperienza. Introduzione allo sviluppo web con PHP di Ignacio Cruz Moreno (15,99 euro) - In questo corso imparerai le basi della programmazione PHP e creerai un piccolo gestore di contenuti per iniziare in questo affascinante linguaggio dalla mano di Ignacio Cruz Moreno, uno sviluppatore specializzato in WordPress.

Cos'è Domestika e perché sceglierlo?

Stai cercando un modo per arricchire le tue competenze nel campo creativo, ma non hai il tempo o la possibilità di frequentare corsi in presenza? Domestika è la soluzione che fa per te. Questa ampia piattaforma online ti offre l'opportunità di apprendere da professionisti del settore comodamente da casa tua, in qualsiasi momento della giornata e a tuo piacimento.

Ma non è solo la comodità che conta: la qualità dei corsi è ciò che distingue Domestika. Gli insegnanti sono tutti esperti del proprio campo e sapranno guidarti nella scoperta e nello sviluppo delle tue abilità creative e non solo. Inoltre, avrai accesso a una vasta gamma di risorse aggiuntive, come testi esplicativi, esercitazioni pratiche e quiz, che ti aiuteranno a consolidare ciò che hai imparato.

E non è finita qui: con Domestika potrai unirti a una comunità di appassionati e professionisti, dove potrai confrontarti, scambiare idee e migliorare insieme. Quindi, se vuoi approfittare della promozione a tempo limitato e accedere a un vasto catalogo di corsi in offerta a partire da soli 9,99 euro, questa è l'occasione giusta.

