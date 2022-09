Saldi Domestika, i migliori corsi di programmazione in offerta

Domestika, contrariamente alle aspettative, non è soltanto creatività e arte. Tutt'altro: all'interno del suo catalogo propone i più svariati argomenti, inclusi settori come marketing e business o app web design. In occasione dei flash sale Domestika, tutti i corsi sono in offerta a partire da 9,90 euro. Oggi ti segnaliamo cinque corsi legati al mondo della programmazione da non farsi sfuggire.

I 5 migliori corsi di programmazione

Ecco la nostra selezione di corsi, dove abbiamo incluso diversi linguaggi per un apprendimento ad ampio spettro.

Introduzione allo Sviluppo Web Responsive con HTML e CSS ( 16,90 euro ) / Porta il tuo design nel browser! In questo corso, Javier Usobiaga ti insegnerà a creare pagine web con gli strumenti più fondamentali: HTML e CSS.

) / Porta il tuo design nel browser! In questo corso, Javier Usobiaga ti insegnerà a creare pagine web con gli strumenti più fondamentali: HTML e CSS. Introduzione alla programmazione con JavaScript ( 16,90 euro ) / Addentrati nel linguaggio di programmazione essenziale per la creazione di siti web interattivi.

) / Addentrati nel linguaggio di programmazione essenziale per la creazione di siti web interattivi. Introduzione allo sviluppo web con PHP ( 9,90 euro ) / Impara a programmare nel linguaggio web più usato dai gestori di contenuti.

) / Impara a programmare nel linguaggio web più usato dai gestori di contenuti. Tecniche di sviluppo web con HTML5 e CSS3 ( 9,90 euro ) / Ottimizza i tuoi siti web con nuove tecniche di programmazione e impaginazione.

) / Ottimizza i tuoi siti web con nuove tecniche di programmazione e impaginazione. Layout web con CSS Grid, Flexbox e altre tecniche moderne (12,90 euro) / Scopri le nuove griglie e altri modi di disegnare un sito internet con CSS Shapes, variabili ed effetti parallax.

Domestika offre la possibilità a chiunque di apprendere diverse skill, anche per principianti che non hanno alcuna esperienza nel settore. I corsi Domestika non hanno una data di scadenza e sono pensati per essere seguiti al proprio ritmo attraverso videolezioni on-demand e ad accesso illimitato. L’offerta a partire da 9,90 euro è valida ancora per pochi giorni: per visualizzare il catalogo completo, collegati a questo link.

