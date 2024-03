Saldi di primavera con Internxt: -75% sui piani cloud

Il momento tanto atteso è arrivato: sono iniziati i saldi di primavera. Se vuoi rinnovare il tuo spazio digitale subito, abbraccia le offerte cloud di Internxt. Ti consigliamo questo provider perché offre sicurezza elevata a prezzi accessibilissimi.

Per proteggere i tuoi dati, Internxt ha implementato funzionalità avanzate di crittografia che tengono lontane tutte le minacce esistenti. La piattaforma ti consente di accedere ai tuoi dati da qualsiasi dispositivo, con la possibilità di caricare file fino a 20 GB.

Saldi di primavera più che vantaggiosi con Internxt

Approfitta dell’arrivo della nuova stagione per espandere il tuo spazio cloud a condizioni mai viste prima. Internxt ti offre piani flessibili a prezzi scontati:

200GB a soli 11,49 euro anziché 59,88 euro;

a soli anziché 59,88 euro; 2TB a soli 27,49 euro invece di 119,88;

a soli invece di 119,88; 5TB a soli 49,99 euro anziché 239,88;

a soli anziché 239,88; 10TB a soli 74,99 euro invece di 359,88 euro.

Ogni piano è ricco di funzionalità pensate per la tua privacy. I tuoi file sono protetti con crittografia end-to-end zero-knowledge AES-256, garantendoti che solo tu possa accedervi. E non dimenticare: Internxt è disponibile su tutte le piattaforme, compreso Linux!

Non lasciarti sfuggire questa occasione davvero unica: sincronizza i tuoi file e foto con le app dedicate di Internxt per cellulari, web e desktop, e porta il tuo storage criptato sempre con te. I saldi di primavera sono la chance perfetta se vuoi davvero navigare online in totale serenità e sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.