Saldi di gennaio: sconto dell'80% su TotalVPN (con 2 software in omaggio)

Con l'offerta TotalVPN di gennaio puoi proteggere la tua vita digitale con un pacchetto completo, facile da usare e straordinariamente conveniente. Una promozione che ti permetterà di risparmiare subito l'80% sulla VPN e di ottenere due strumenti fondamentali per navigare senza pensieri: e sono inclusi gratuitamente.

Questi strumenti includono TotalAdblock, che farà sparire automaticamente tutte le pubblicità fastidiose mentre navighi. Questo ti restituirà delle pagine pulite, caricamenti rapidi e soprattutto zero distrazioni con un'esperienza online finalmente fluida come dovrebbe essere.

Insieme alla VPN e a TotalAdblock riceverai anche, senza costi aggiuntivi, TotalAV: un antivirus completo che proteggerà il tuo PC da malware, virus e altre minacce di ultima generazione. Una sicurezza in più che lavora silenziosamente in background senza appesantire il PC, così da lasciarti concentrare su quello che fai senza preoccuparti di attacchi o file sospetti.

Andiamo dunque al prezzo: la tariffa normale sarebbe 8,25 euro al mese, ma con lo sconto introduttivo dell’80% paghi solo 1,59 euro al mese, per un totale di 19 euro fatturati per 12 mesi. Un costo minimo per un pacchetto di protezione totale che copre privacy, sicurezza e pulizia della navigazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.