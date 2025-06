Saily: un codice sconto esclusivo permette di risparmiare il 30%

Se intendete risparmiare sulla vostra eSIM per l'estero, con Saily avete la possibilità di ottenere uno sconto immediato a carrello del 30% su qualunque piano dati scelto, indipendentemente dalla destinazione. Il codice promozionale da inserire nel campo dedicato è BLAZE30: il coupon è valido solo per pochi giorni.

Il servizio di eSIM internazionale Saily offre diversi vantaggi rispetto alla concorrenza, su tutti l'integrazione di un servizio di rete privata virtuale (VPN) e il blocco degli annunci pubblicitari, che consente di risparmiare fino al 28% dei dati mobili del piano prescelto. Oltre a questo, poi, propone prezzi ultra-concorrenziali, ora ancora più convenienti grazie al codice esclusivo.

Come ottenere lo sconto del 30% sui piani eSIM di Saily

Lo sconto del 30% sui piani dati eSIM del servizio Saily è riscattabile tramite l'utilizzo del codice promozionale BLAZE30 nel campo "Hai un coupon?", disponibile nella pagina di riepilogo dell'ordine dopo aver selezionato il piano desiderato. Dopo aver cliccato sul pulsante "Applica", il sistema riconoscerà in automatico lo sconto immediato a carrello del 30%, come potete vedere dall'immagine qui sopra.

E proprio prendendo come esempio la foto inserita nell'articolo, ipotizziamo di aver pianificato una vacanza di 10 giorni in Corea del Sud: Saily offre vari piani, tra cui uno da 10 Giga, una quota più che sufficiente per un viaggio di questa durata. Tutto quello che occorre fare è selezionare la Corea del Sud tra le destinazioni in elenco, scegliere il piano dati da 10 Giga, quindi cliccare sul bottone "Hai un coupon?", inserire il coupon BLAZE30 e premere su "Applica" per confermare: il prezzo passerà dai 19,99 dollari iniziali a 13,99 dollari, per un risparmio netto di 6 dollari.

Vi confermiamo infine che il codice promozionale esclusivo BLAZE30 può essere utilizzato su tutti i piani di eSIM per l'estero Saily, indipendentemente dal Paese scelto. Potete collegarvi alla pagina con tutti i piani tramite il link posizionato qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.